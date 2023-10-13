США можуть одночасно забезпечувати зброєю Ізраїль та Україну – глава Пентагону
США одночасно зможуть надавати всю необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.
Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Міністерство оборони США
Деталі: Остін наголосив, що Сполучені Штати нададуть Ізраїлю засоби, необхідні для боротьби з терористичною групою ХАМАС, навіть якщо вони постачатимуть Україні зброю, необхідну для перемоги над Росією.
За словами очільника Пентагону, США можуть і будуть підтримувати Ізраїль, так само як підтримують Україну.
Він також зазначив, що у відповідь на терористичні атаки з Сектора Гази Сполучені Штати перемістили військово-морські та авіаційні засоби до регіону східного Середземномор’я та Перської затоки для посилення стримування: "Ніхто не повинен намагатися скористатися цим мерзенним нападом ХАМАС, щоб викликати ще більше кровопролиття або нестабільність".
Пряма мова Остіна: "Наша підтримка Ізраїлю непохитна. Ми терміново працюємо над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси та ракети-перехоплювачі "Залізний купол". І ми це зробимо, навіть якщо ми продовжимо підтримувати народ України під час його боротьби проти російської агресії".
Нагадаємо, Остін вирушить до Ізраїлю в п'ятницю.
Передісторія:
- Остін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він надає Ізраїлю, хоч сподівається на належне її використання.
- 10 жовтня Сполучені Штати повідомили, що не мають наміру вводити війська в Ізраїль, який зазнав нападу з боку терористів ХАМАС.
- У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.
- Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу ХАМАС.