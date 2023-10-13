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США можуть одночасно забезпечувати зброєю Ізраїль та Україну – глава Пентагону

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 02:32
США можуть одночасно забезпечувати зброєю Ізраїль та Україну – глава Пентагону
Ллойд Остін, фото defense.gov

США одночасно зможуть надавати всю необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Міністерство оборони США

Деталі: Остін наголосив, що Сполучені Штати нададуть Ізраїлю засоби, необхідні для боротьби з терористичною групою ХАМАС, навіть якщо вони постачатимуть Україні зброю, необхідну для перемоги над Росією.

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За словами очільника Пентагону, США можуть і будуть підтримувати Ізраїль, так само як підтримують Україну.

Він також зазначив, що у відповідь на терористичні атаки з Сектора Гази Сполучені Штати перемістили військово-морські та авіаційні засоби до регіону східного Середземномор’я та Перської затоки для посилення стримування: "Ніхто не повинен намагатися скористатися цим мерзенним нападом ХАМАС, щоб викликати ще більше кровопролиття або нестабільність".

Пряма мова Остіна: "Наша підтримка Ізраїлю непохитна. Ми терміново працюємо над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси та ракети-перехоплювачі "Залізний купол". І ми це зробимо, навіть якщо ми продовжимо підтримувати народ України під час його боротьби проти російської агресії".

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Нагадаємо, Остін вирушить до Ізраїлю в п'ятницю.

Передісторія: 

Теми: ІзраїльСШАвійна
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