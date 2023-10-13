США могут одновременно обеспечивать оружием Израиль и Украину – глава Пентагона
США одновременно смогут оказывать всю необходимую военную помощь Израилю и Украине.
Источник: министр обороны США Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Министерство обороны США
Детали: Соединенные Штаты предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группой ХАМАС, даже если они будут поставлять Украине оружие, необходимое для победы над Россией.
По словам главы Пентагона, США могут и будут поддерживать Израиль, так же как поддерживает Украину.
Он также отметил, что в ответ на террористические атаки из Сектора Газа Соединенные Штаты переместили военно-морские и авиационные средства в регион восточного Средиземноморья и Персидского залива для усиления сдерживания: "Никто не должен пытаться воспользоваться этим мерзким нападением ХАМАС, чтобы вызвать еще большее кровопролитие или нестабильность".
Прямая речь Остина: "Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжим поддерживать народ Украины во время его борьбы против российской агрессии".
Напомним, Остин отправится в Израиль в пятницу.
Предыстория:
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ставит никаких условий по применению военной помощи, которую он предоставляет Израилю, хотя надеется на надлежащее ее использование.
- 10 октября Соединенные Штаты сообщили, что не намерены вводить войска в Израиль, который подвергся нападению со стороны террористов ХАМАС.
- В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.
- Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения ХАМАС.