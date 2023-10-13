Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США могут одновременно обеспечивать оружием Израиль и Украину – глава Пентагона

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 02:32
США могут одновременно обеспечивать оружием Израиль и Украину – глава Пентагона
Ллойд Остин, фото defense.gov

США одновременно смогут оказывать всю необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Министерство обороны США

Детали: Соединенные Штаты предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группой ХАМАС, даже если они будут поставлять Украине оружие, необходимое для победы над Россией.

Реклама:

По словам главы Пентагона, США могут и будут поддерживать Израиль, так же как поддерживает Украину.

Он также отметил, что в ответ на террористические атаки из Сектора Газа Соединенные Штаты переместили военно-морские и авиационные средства в регион восточного Средиземноморья и Персидского залива для усиления сдерживания: "Никто не должен пытаться воспользоваться этим мерзким нападением ХАМАС, чтобы вызвать еще большее кровопролитие или нестабильность".

Прямая речь Остина: "Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжим поддерживать народ Украины во время его борьбы против российской агрессии".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Остин отправится в Израиль в пятницу.

Предыстория:

Темы: ИзраильСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Законопроекты о помощи Израилю и Украине отдельно вынесут на рассмотрение – Джонсон

США отправили на Ближний Восток силы быстрого реагирования

дополнено, видеоТолпа прорвалась в аэропорт Махачкалы из-за рейса из Тель-Авива

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Все новости...
Зеленский: Задача - перевести поставки ВСУ в цифру, чтобы соответствовали реальности
На окраине Брянска раздался взрыв, местные власти сообщают о беспилотнике
На оккупированных территориях Россия заменяет украинских священников на российских
Байден обнародует план финансирования для Украины и Израиля на следующей неделе – Reuters
Последние новости
06:26
В Херсоне этой ночью из-за вражеского обстрела погибла женщина
05:31
У россиян украли енота, которого ранее они украли в Херсонском зоопарке
04:42
видеоЦАХАЛ нанёс удары по территории Сирии и Ливана
03:58
Украинские войска продвинулись под Бахмутом за железнодорожные пути – ISW
03:29
ОбновленоВ Севастополе раздались взрывы: атаковали морские дроны
02:58
Кремль передал оккупированные земли на Луганщине под контроль Татарстана – ЦНС
02:06
В Днепре прогремели взрывы – СМИ
01:45
КартаИз-за ракетной опасности в нескольких областях была объявлена воздушная тревога
01:23
Законопроекты о помощи Израилю и Украине отдельно вынесут на рассмотрение – Джонсон
00:42
Из-за беспорядков в аэропорту Дагестана пострадали 20 человек
Все новости...
Реклама: