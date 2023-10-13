США могут одновременно обеспечивать оружием Израиль и Украину – глава Пентагона

США одновременно смогут оказывать всю необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Министерство обороны США

Детали: Соединенные Штаты предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группой ХАМАС, даже если они будут поставлять Украине оружие, необходимое для победы над Россией.

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По словам главы Пентагона, США могут и будут поддерживать Израиль, так же как поддерживает Украину.

Он также отметил, что в ответ на террористические атаки из Сектора Газа Соединенные Штаты переместили военно-морские и авиационные средства в регион восточного Средиземноморья и Персидского залива для усиления сдерживания: "Никто не должен пытаться воспользоваться этим мерзким нападением ХАМАС, чтобы вызвать еще большее кровопролитие или нестабильность".

Прямая речь Остина: "Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжим поддерживать народ Украины во время его борьбы против российской агрессии".

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Напомним, Остин отправится в Израиль в пятницу.

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