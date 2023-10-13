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ХАМАС збирав пожертви через соцмережі у криптовалюті – CNN

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 06:05
ХАМАС збирав пожертви через соцмережі у криптовалюті – CNN
Фото ілюстративне Getty Images

Іран став одним із найщедріших фінансових спонсорів ХАМАС, надавши бойовикам найважливіші ресурси, необхідні для здійснення терористичних актів, проте слідчі в США виявили інше джерело доходу: онлайн-донори, що пропонують підтримку в криптовалюті.

Джерело: CNN

Деталі: ще до того, як ХАМАС напав на Ізраїль, представники Департаменту юстиції у Вашингтоні проводили кримінальне розслідування щодо використання бойовиками криптовалюти через осіб, які відмивали гроші.

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Юристи Міністерства юстиції США оприлюднили подробиці своєї справи про відмивання грошей - це пов’язано з криптовалютними рахунками, пов’язаними з ХАМАС, які уряд США конфіскував три роки тому. У судовому поданні в травні зазначено, що справа "триває".

Окремо криптовалютні адреси, які Ізраїль конфіскував за ймовірні зв’язки з ХАМАС та іншим палестинським бойовим угрупованням, за словами приватних аналітиків, коштують десятки мільйонів доларів.

Використання цифрової валюти є лише одним із багатьох способів, якими ХАМАС намагався зібрати кошти, уникаючи санкцій.

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Вони використовували Facebook і X (Twitter), щоб оприлюднювати адреси своїх крипто-гаманців і повідомляти людям, як робити пожертви.

Передісторія: 

Теми: ІранІзраїль
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