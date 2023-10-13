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ХАМАС собирал пожертвования через соцсети в криптовалюте - CNN

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 06:05
ХАМАС собирал пожертвования через соцсети в криптовалюте - CNN
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ Getty Images

Иран стал одним из самых щедрых финансовых спонсоров ХАМАС, предоставив боевикам важнейшие ресурсы, необходимые для совершения террористических актов, однако следователи в США обнаружили другой источник дохода: онлайн-доноры, предлагающие поддержку в криптовалюте.

Источник: CNN

Детали: еще до того, как ХАМАС напал на Израиль, представители Департамента юстиции в Вашингтоне проводили уголовное расследование по использованию боевиками криптовалюты через лиц, которые отмывали деньги.

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Юристы Министерства юстиции США обнародовали подробности своего дела об отмывании денег - это связано с криптовалютными счетами, связанными с ХАМАС, которые правительство США конфисковало три года назад. В судебном представлении в мае указано, что дело "продолжается".

Отдельно криптовалютные адреса, которые Израиль конфисковал за вероятные связи с ХАМАС и другой палестинской боевой группировкой, по словам частных аналитиков, стоят десятки миллионов долларов.

Использование цифровой валюты является лишь одним из многих способов, которыми ХАМАС пытался собрать средства, избегая санкций.

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Они использовали Facebook и X (Twitter), чтобы публиковать адреса своих крипто-кошельков и сообщать людям, как делать пожертвования. 

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Темы: ИранИзраиль
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