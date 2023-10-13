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Ліванська "Хезболла" заявила, що готова воювати з Ізраїлем

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 16:02
Ліванська Хезболла заявила, що готова воювати з Ізраїлем
Ілюстративне фото з AFP, ізраїльтяни у пункті видачі зброї

Ліванський рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.

Джерело: Times of Israel із посиланням на заяву заступника керівника "Хезболли" Наїма Кассема на пропалестинському мітингу в південному передмісті Бейрута

Пряма мова: "Ми повністю готові, і коли прийде час діяти, ми будемо діяти".

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Деталі: Після цього на півночі Ізраїлю, де є кордон з Ліваном, пролунали сирени.

Times of Israel зазначає, що за останні дні на півночі країни було кілька хибних тривог через ймовірний запуск ракет з боку Лівану.

Довідково: "Хезболла" – ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню організацію безпеки "Хезболли".

ВІДЕО ДНЯ

Вона майже повністю контролює південну частину території Лівану.

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Теми: ЛіванІзраїльСектор Газивійна
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