Ліванська "Хезболла" заявила, що готова воювати з Ізраїлем

Ілюстративне фото з AFP, ізраїльтяни у пункті видачі зброї

Ліванський рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.

Джерело: Times of Israel із посиланням на заяву заступника керівника "Хезболли" Наїма Кассема на пропалестинському мітингу в південному передмісті Бейрута

Пряма мова: "Ми повністю готові, і коли прийде час діяти, ми будемо діяти".

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Деталі: Після цього на півночі Ізраїлю, де є кордон з Ліваном, пролунали сирени.

Times of Israel зазначає, що за останні дні на півночі країни було кілька хибних тривог через ймовірний запуск ракет з боку Лівану.

Довідково: "Хезболла" – ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню організацію безпеки "Хезболли".

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Вона майже повністю контролює південну частину території Лівану.

Що передувало: