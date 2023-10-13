Ливанская "Хезболла" заявила, что готова воевать с Израилем
Ливанское движение "Хезболла" заявило, что "полностью готово" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.
Источник: Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя руководителя "Хезболлы" Наима Кассема на пропалестинском митинге в южном пригороде Бейрута
Прямая речь: "Мы полностью готовы, и когда придёт время действовать, мы будем действовать".
Детали: После этого на севере Израиля, где есть граница с Ливаном, прозвучали сирены.
Times of Israel отмечает, что за последние дни на севере страны было несколько ложных тревог из-за вероятного запуска ракет со стороны Ливана.
Справка: "Хезболла" - ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю организацию безопасности "Хезболлы".
Она почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.
Что предшествовало:
- 8 октября "Хезболла" заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.
- Израиль развернул войска в ожидании вторжения с территории Ливана, произошли первые столкновения на границе.