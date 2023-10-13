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Ливанская "Хезболла" заявила, что готова воевать с Израилем

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 октября 2023, 16:02
Ливанская Хезболла заявила, что готова воевать с Израилем
Иллюстративное фото с AFP, израильтяне в пункте выдачи оружия

Ливанское движение "Хезболла" заявило, что "полностью готово" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.

Источник: Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя руководителя "Хезболлы" Наима Кассема на пропалестинском митинге в южном пригороде Бейрута

Прямая речь: "Мы полностью готовы, и когда придёт время действовать, мы будем действовать".

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Детали: После этого на севере Израиля, где есть граница с Ливаном, прозвучали сирены.

Times of Israel отмечает, что за последние дни на севере страны было несколько ложных тревог из-за вероятного запуска ракет со стороны Ливана.

Справка: "Хезболла" - ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю организацию безопасности "Хезболлы".

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Она почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.

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Темы: ЛиванИзраильСектор Газавойна
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