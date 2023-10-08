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"Хезболла" обстріляла Ізраїль, той у відповідь атакував Ліван

Роман ПетренкоНеділя, 8 жовтня 2023, 09:45
Хезболла обстріляла Ізраїль, той у відповідь атакував Ліван
скриншот

"Хезболла" заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Ліванське угрупування "Хезболла" заявляє, що випустило "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль.

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що відповіла артилерійськими ударами, а також ударом безпілотника по "інфраструктурі Хезболли" в цьому районі.

ВІДЕО ДНЯ

Про жертви внаслідок цих атак жодна зі сторін не повідомила.

Видання з посиланням на джерела пише, що ізраїльська армія атакувала намет.

Передісторія:

  • Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку ХАМАС.
  • Пентагон пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення.
  • Нетаньягу закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити, а міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль змінить реальність у Газі на 50 років вперед.

Теми: ІзраїльЛіванобстріл
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