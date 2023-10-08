"Хезболла" обстріляла Ізраїль, той у відповідь атакував Ліван
"Хезболла" заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Ліванське угрупування "Хезболла" заявляє, що випустило "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль.
Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023
Армія оборони Ізраїлю заявила, що відповіла артилерійськими ударами, а також ударом безпілотника по "інфраструктурі Хезболли" в цьому районі.
Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, south Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ— Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) October 8, 2023
Про жертви внаслідок цих атак жодна зі сторін не повідомила.
Видання з посиланням на джерела пише, що ізраїльська армія атакувала намет.
Передісторія:
- Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку ХАМАС.
- Пентагон пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення.
- Нетаньягу закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити, а міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль змінить реальність у Газі на 50 років вперед.