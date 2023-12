"Хезболла" обстріляла Ізраїль, той у відповідь атакував Ліван

"Хезболла" заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Ліванське угрупування "Хезболла" заявляє, що випустило "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль.

Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X