"Хезболла" обстріляла Ізраїль, той у відповідь атакував Ліван

"Хезболла" заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Ліванське угрупування "Хезболла" заявляє, що випустило "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль.

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Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

Армія оборони Ізраїлю заявила, що відповіла артилерійськими ударами, а також ударом безпілотника по "інфраструктурі Хезболли" в цьому районі.

ВІДЕО ДНЯ

Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, south Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ — Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) October 8, 2023

Про жертви внаслідок цих атак жодна зі сторін не повідомила.

Видання з посиланням на джерела пише, що ізраїльська армія атакувала намет.

Передісторія: