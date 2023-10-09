На кордоні Ізраїлю та Лівану почалися сутички
Ізраїль розгорнув війська в очікуванні вторгнення з території Лівану, стались перші сутички на кордоні.
Джерело: представник Сил оборони Ізраїлю Даніель Хагарі в соцмережі X, російська служба BBC, Сили оборони Ізраїлю
Пряма мова Хагарі: "Ми отримали повідомлення про проникнення кількох підозрюваних на ізраїльську територію з території Лівану. Сили ЦАХАЛ розгорнуто в цьому районі".
Деталі: Як повідомляє BBC, ці люди помічені поблизу міста Адаміт, розташованого навпроти прикордонних ліванських міст Альма-еш-Шааб і Захаджра.
Сили оборони Ізраїлю повідомили, що ЦАХАЛ знищив низку бойовиків, які перейшли на територію Ізраїлю з Лівану.
Довідково: У Ізраїля є спільний кордон з Ліваном на півночі. Сектор Гази - це територія, затиснута між Ізраїлем, Єгиптом та Середземним морем.
Передісторія:
- Зранку 8 жовтня ліванське угрупування "Хезболла" обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА.
Що передувало:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- 8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.
- Україні вдалося вивести із ізраїльського міста Сдерот пораненого українського хлопчика. Наразі МЗС перевіряє інформацію про загибель двох українців в Ізраїлі і смерть ще одного – в секторі Гази.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль.