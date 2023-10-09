На кордоні Ізраїлю та Лівану почалися сутички

Ізраїль розгорнув війська в очікуванні вторгнення з території Лівану, стались перші сутички на кордоні.

Джерело: представник Сил оборони Ізраїлю Даніель Хагарі в соцмережі X, російська служба BBC, Сили оборони Ізраїлю

Пряма мова Хагарі: "Ми отримали повідомлення про проникнення кількох підозрюваних на ізраїльську територію з території Лівану. Сили ЦАХАЛ розгорнуто в цьому районі".

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Деталі: Як повідомляє BBC, ці люди помічені поблизу міста Адаміт, розташованого навпроти прикордонних ліванських міст Альма-еш-Шааб і Захаджра.

Сили оборони Ізраїлю повідомили, що ЦАХАЛ знищив низку бойовиків, які перейшли на територію Ізраїлю з Лівану.

Довідково: У Ізраїля є спільний кордон з Ліваном на півночі. Сектор Гази - це територія, затиснута між Ізраїлем, Єгиптом та Середземним морем.

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Передісторія:

Зранку 8 жовтня ліванське угрупування "Хезболла" обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА.

Що передувало: