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Удар по Покровську: ракета росіян влучила в будівлю соцзахисту, де було 50 людей

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 жовтня 2023, 17:07
Удар по Покровську: ракета росіян влучила в будівлю соцзахисту, де було 50 людей
Фото: ДСНС

Одна з ракет росіян в результаті вранішнього обстрілу Покровська Донецької області влучила у будівлю соціального захисту, де на той час знаходилось 50 людей, 13 з них отримали поранення.

Джерело: Донецька ОВА у Telegram

Дослівно: "Сьогодні у Покровську росіяни завдали удару по об'єктах соціальної інфраструктури. Зокрема, одна з ракет влучила у будівлю міського управління соціального захисту населення посеред робочого дня".

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Деталі: Повідомляється, що у будівлі знаходилось понад 50 співробітників та відвідувачі. 13 людей отримали поранення, ще одна людина загинула у лікарні від отриманих травм.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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