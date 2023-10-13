Удар по Покровську: ракета росіян влучила в будівлю соцзахисту, де було 50 людей
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 17:07
Одна з ракет росіян в результаті вранішнього обстрілу Покровська Донецької області влучила у будівлю соціального захисту, де на той час знаходилось 50 людей, 13 з них отримали поранення.
Джерело: Донецька ОВА у Telegram
Дослівно: "Сьогодні у Покровську росіяни завдали удару по об'єктах соціальної інфраструктури. Зокрема, одна з ракет влучила у будівлю міського управління соціального захисту населення посеред робочого дня".
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Деталі: Повідомляється, що у будівлі знаходилось понад 50 співробітників та відвідувачі. 13 людей отримали поранення, ще одна людина загинула у лікарні від отриманих травм.
Що було раніше:
- Росіяни вранці 13 жовтня обстріляли м. Покровськ, у результаті чого 1 людина загинула і ще 13 дістали поранення.
- Пізніше рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після російського удару по місту.
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