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Удар по Покровску: ракета россиян попала в здание соцзащиты, где было 50 человек

Станислав ПогориловПятница, 13 октября 2023, 17:07
Удар по Покровску: ракета россиян попала в здание соцзащиты, где было 50 человек
Фото: ДСНС

Одна из ракет россиян в результате утреннего обстрела Покровска Донецкой области попала в здание социальной защиты, где в то время находилось 50 человек, 13 из них получили ранения.

Источник: Донецкая ОВА в Telegram

Дословно: "Сегодня в Покровске россияне нанесли удар по объектам социальной инфраструктуры. В частности, одна из ракет попала в здание городского управления социальной защиты населения посреди рабочего дня".

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Детали: Сообщается, что в здании находилось более 50 сотрудников и посетители. 13 человек получили ранения, еще один человек погиб в больнице от полученных травм.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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