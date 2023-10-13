Двох працівників військкомату Тернополя, які били чоловіків, відправили під нічний арешт

Двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони цього військкомату. Також солдатові повідомлено ще й незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 ККУ)".

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Деталі: В ДБР розповідають, що 6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав та доправив до ТЦК місцевого мешканця.

"Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках", - сказано у повідомленні.

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