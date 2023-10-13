Двох працівників військкомату Тернополя, які били чоловіків, відправили під нічний арешт
Двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань
Дослівно: "Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони цього військкомату. Також солдатові повідомлено ще й незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 ККУ)".
Деталі: В ДБР розповідають, що 6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав та доправив до ТЦК місцевого мешканця.
"Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках", - сказано у повідомленні.
Передісторія:
- 8 жовтня у мережі з’явилося відео з побиттям мобілізованих в одному ТЦК Тернополя, на що мер міста Сергій Надал звернувся до керівництва міського ТЦК.
- Пізніше стало відомо, що працівники ТЦК насильно заштовхали чоловіка до автомобіля та відвезли до ТЦК.