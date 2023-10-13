Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Двох працівників військкомату Тернополя, які били чоловіків, відправили під нічний арешт

Олександр ШумілінП'ятниця, 13 жовтня 2023, 18:09
Двох працівників військкомату Тернополя, які били чоловіків, відправили під нічний арешт
скриншот

Двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони цього військкомату. Також солдатові повідомлено ще й незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 ККУ)".

Реклама:

Деталі: В ДБР розповідають, що 6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав та доправив до ТЦК місцевого мешканця.

"Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках", - сказано у повідомленні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Тернопільмобілізаціякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна

У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі

Путін заявив про вплив України і "західних спецслужб" на погроми у Дагестані

фотоTime: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу

фотоДТП із загиблим на Тернопільщині: ЗМІ пишуть, що син судді виїхав на зустрічну смугу

Окупанти "продали" квартиру Зеленської в Криму

Усі новини...
Тернопіль
Конфлікт із побиттям у тернопільському військкоматі: двом військовим оголосили підозру
ДБР відкрило провадження через опубліковані відео з працівниками ТЦК Тернополя
Омбудсмен починає перевірку через відео з побиттям мобілізованих у Тернополі
Останні новини
23:16
Російські хакери отримали доступ до листування понад 600 тисяч держслужбовців США
22:47
Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд
22:32
У Франції арештували російського олігарха через порушення санкцій ЄС
22:15
Для жінок-військових зібрали 5,8 млн грн завдяки грі-збору Legend of Sisterʼs Power
22:00
відеоЗеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна
21:57
Економічні новини 30 жовтня: Мінцифри готує пілот "смартмобілізації", росіяни продовжують мати вплив на гемблінг в Україні
21:53
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією з Конгресу США
21:27
У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі
21:25
Українці скаржаться на появу чужих результатів аналізів в додатку Helsi: що робити
21:16
У McDonald's різко зріс прибуток у ресторанах по всьому світу
Усі новини...
Реклама: