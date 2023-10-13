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Двух работников военкомата Тернополя, которые избивали мужчин, отправили под ночной арест

Александр ШумилинПятница, 13 октября 2023, 18:09
Двух работников военкомата Тернополя, которые избивали мужчин, отправили под ночной арест
скриншот

Двум работникам Тернопольского военкомата, которых подозревают в пытках, избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "Накануне ГБР сообщило о подозрении в пытках командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны этого военкомата. Также солдату сообщено еще и о незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК)".

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Детали: В ГБР рассказывают, что 6 октября солдат-гранатометчик, применяя физическую силу, задержал и доставил в ТЦК местного жителя.

"Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Видео избиения попало в соцсети. На нем солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, которые лежат на кроватях", - говорится в сообщении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 октября в сети появилось видео с избиением мобилизованных в одном ТЦК Тернополя, на что мэр города Сергей Надал обратился к руководству городского ТЦК.
  • Позже стало известно, что работники ТЦК насильно затолкали мужчину в автомобиль и увезли в ТЦК.

Темы: Тернопольмобилизациякриминал
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