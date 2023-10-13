Поліція показала перші хвилини після удару по Покровську
Донецькі поліцейські оприлюднили відео перших хвилин після ранкового обстрілу будівлі соцзахисту у Покровську, внаслідок якого дістали поранення 23 людини та одна загинула.
Джерело: пресслужба поліції Донецької області, пресслужба Донецької обласної прокуратури
Деталі: На відео з бодікамери видно, що частина будівлі обвалилася, і під завалами перебували люди.
Крім того, поліція повідомила, що станом на 16:30 є 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні.
Серед поранених – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років.
Руйнувань зазнали адмінбудівля УСЗН, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.
Доповнено: Прокуратура повідомила, що станом на 17:00 відомо про 23 поранених та одного загиблого внаслідок обстрілу.
Що було раніше:
- Росіяни вранці 13 жовтня обстріляли м. Покровськ, у результаті чого 1 людина загинула. Раніше повідомлялось про 13 поранених.
- Пізніше рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після російського удару по місту.