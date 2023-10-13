Поліція показала перші хвилини після удару по Покровську

Донецькі поліцейські оприлюднили відео перших хвилин після ранкового обстрілу будівлі соцзахисту у Покровську, внаслідок якого дістали поранення 23 людини та одна загинула.

Джерело: пресслужба поліції Донецької області, пресслужба Донецької обласної прокуратури

Деталі: На відео з бодікамери видно, що частина будівлі обвалилася, і під завалами перебували люди.

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Крім того, поліція повідомила, що станом на 16:30 є 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні.

Серед поранених – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років.

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Руйнувань зазнали адмінбудівля УСЗН, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.

Доповнено: Прокуратура повідомила, що станом на 17:00 відомо про 23 поранених та одного загиблого внаслідок обстрілу.

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