Полиция показала первые минуты после удара по Покровску

Донецкие полицейские обнародовали видео первых минут после утреннего обстрела здания соцзащиты в Покровске, в результате которого получили ранения 23 человека и один погиб.

Источник: пресс-служба полиции Донецкой области, пресс-служба Донецкой облпрокуратуры

Детали: На видео с бодикамеры видно, что часть здания обвалилась, и под завалами находились люди.

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Кроме того, полиция сообщила, что по состоянию на 16:30 есть 14 травмированных лиц. Один человек погиб в больнице.

Среди раненых - 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет.

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Разрушениям подверглись админздание УСЗН, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.

Дополнено: Прокуратура сообщила, что по состоянию на 17:00 известно о 23 раненых и одном погибшем в результате обстрела.

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