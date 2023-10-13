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Полиция показала первые минуты после удара по Покровску

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 октября 2023, 18:09
Полиция показала первые минуты после удара по Покровску
скрин с полицейского видео

Донецкие полицейские обнародовали видео первых минут после утреннего обстрела здания соцзащиты в Покровске, в результате которого получили ранения 23 человека и один погиб.

Источник: пресс-служба полиции Донецкой области, пресс-служба Донецкой облпрокуратуры

Детали: На видео с бодикамеры видно, что часть здания обвалилась, и под завалами находились люди.

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Кроме того, полиция сообщила, что по состоянию на 16:30 есть 14 травмированных лиц. Один человек погиб в больнице.

Среди раненых - 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет.

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Разрушениям подверглись админздание УСЗН, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.

Дополнено: Прокуратура сообщила, что по состоянию на 17:00 известно о 23 раненых и одном погибшем в результате обстрела.

Что было раньше:

  • Россияне утром 13 октября обстреляли г. Покровск, в результате чего 1 человек погиб. Ранее сообщалось о 13 раненых.
  • Позже спасатели достали из-под завалов трех человек после российского удара по городу.

Темы: Донецкая областьполицияжертвыобстрел
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