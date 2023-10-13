Полиция показала первые минуты после удара по Покровску
Донецкие полицейские обнародовали видео первых минут после утреннего обстрела здания соцзащиты в Покровске, в результате которого получили ранения 23 человека и один погиб.
Источник: пресс-служба полиции Донецкой области, пресс-служба Донецкой облпрокуратуры
Детали: На видео с бодикамеры видно, что часть здания обвалилась, и под завалами находились люди.
Кроме того, полиция сообщила, что по состоянию на 16:30 есть 14 травмированных лиц. Один человек погиб в больнице.
Среди раненых - 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет.
Разрушениям подверглись админздание УСЗН, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.
Дополнено: Прокуратура сообщила, что по состоянию на 17:00 известно о 23 раненых и одном погибшем в результате обстрела.
Что было раньше:
- Россияне утром 13 октября обстреляли г. Покровск, в результате чего 1 человек погиб. Ранее сообщалось о 13 раненых.
- Позже спасатели достали из-под завалов трех человек после российского удара по городу.