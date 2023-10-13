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В районі Авдіївки Сили оборони тримають оборону, відбили 10 атак – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:14
В районі Авдіївки Сили оборони тримають оборону, відбили 10 атак – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 13 жовтня відбили 10 атака в районі Авдіївки Донецької області.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За добу на фронті відбулось 68 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з РСЗВ.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

Також атаки відбили на Лиманському напрямку в районі Макіївки Луганської області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та понад 15 атак в районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили  близько 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Дослівно: "Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та  БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

 Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника".

Теми: ГенштабвійнаАвдіївка
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