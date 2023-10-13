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В районе Авдеевки Силы обороны держат оборону, отразили 10 атак – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 13 октября 2023, 20:14
В районе Авдеевки Силы обороны держат оборону, отразили 10 атак – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины 13 октября отразили 10 атак в районе Авдеевки Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела с РСЗО.

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На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Также атаки отразились на Лиманском направлении в районе Макеевки Луганской области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области.

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На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

Враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области на Шахтерском направлении.

В Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

Дословно: "В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ противника".

Темы: ГенштабвойнаАвдеевка
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