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США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле – CNN

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 01:33
США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле – CNN
Десантний корабель USS Bataan, фото ВМС США/AP/FILE

США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле.

Источник: CNN со ссылкой на американских чиновников

Детали: 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты, силы быстрого реагирования, способные проводить специальные операции, готовятся на случай, если ему будет приказано приблизиться к Израилю, чтобы укрепить там позицию американских сил.

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Подразделение, которое сейчас находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более 2000 морских пехотинцев и моряков и будет способно поддерживать масштабную эвакуацию. Среди основных задач морской экспедиционной группы являются операции по эвакуации и гуманитарная помощь.

Такого приказа подразделению еще не давали, сообщили чиновники. Но в последние дни официальные лица по вопросам обороны неоднократно заявляли, что Пентагон сможет быстро направить дополнительные силы и средства в регион, если это будет необходимо, поскольку Израиль продолжает воевать против террористической группировки ХАМАС.

Ранее на этой неделе США развернули ударную группу авианосцев "Форд" в восточном Средиземноморье в качестве демонстрации сдерживания любых групп или стран, у которых может возникнуть соблазн вступить в конфликт.

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Темы: СШАИзраиль
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