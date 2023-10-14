Блінкен прибув до Саудівської Аравії і слухав "різку критику на адресу Ізраїлю"
Субота, 14 жовтня 2023, 06:23
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії - це його п'ята зупинка в турі шістьма арабськими країнами, під час якого він намагається запобігти поширенню конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем на близькосхідний регіон.
Джерело: BBC
Деталі: Блінкен працює над тим, щоб арабські держави чітко засудили ХАМАС, а також виявили стриманість щодо дій Ізраїлю.
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Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії до прильоту Блінкена виступило, однак, із різкою критикою на адресу Ізраїлю, а не ХАМАС, засудивши те, що воно назвало нападами на беззахисних цивільних осіб.
Саудівська Аравія до нападу ХАМАС вела переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем, але зараз вони, мабуть, припинені.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
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