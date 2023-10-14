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Блінкен прибув до Саудівської Аравії і слухав "різку критику на адресу Ізраїлю"

"Українська правда"Субота, 14 жовтня 2023, 06:23
Блінкен прибув до Саудівської Аравії і слухав різку критику на адресу Ізраїлю
Ентоні Блінкен, ФОТО Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії - це його п'ята зупинка в турі шістьма арабськими країнами, під час якого він намагається запобігти поширенню конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем на близькосхідний регіон.

Джерело: BBC

Деталі: Блінкен працює над тим, щоб арабські держави чітко засудили ХАМАС, а також виявили стриманість щодо дій Ізраїлю.

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Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії до прильоту Блінкена виступило, однак, із різкою критикою на адресу Ізраїлю, а не ХАМАС, засудивши те, що воно назвало нападами на беззахисних цивільних осіб.

Саудівська Аравія до нападу ХАМАС вела переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем, але зараз вони, мабуть, припинені.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Блінкен запланував поїздки до Ізраїлю, Йорданії, Катару, Бахрейну, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Єгипту
  • 12 жовтня до Тель-Авіва прибув Блінкен та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.
  • Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.
  • 13 жовтня Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом в столиці Йорданії Аммані.

Теми: БлінкенІзраїльСаудівська Аравія
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