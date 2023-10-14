Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию и слушал "резкую критику в адрес Израиля"

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 06:23
Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию и слушал резкую критику в адрес Израиля
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию - это его пятая остановка в туре по шести арабским странам, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАС и Израилем на ближневосточный регион.

Источник: BBC

Детали: Блинкен работает над тем, чтобы арабские государства четко осудили ХАМАС, а также проявили сдержанность в отношении действий Израиля.

Реклама:

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии до прилета Блинкина выступило, однако, с резкой критикой в адрес Израиля, а не ХАМАС, осудив то, что оно назвало нападениями на беззащитных гражданских лиц.

Саудовская Аравия до нападения ХАМАС вела переговоры о нормализации отношений с Израилем, но сейчас они, видимо, приостановлены.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Блинкен запланировал поездки в Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет
  • 12 октября в Тель-Авив прибыл Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.
  • Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не присоединялись новые игроки.
  • 13 октября Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане.

Темы: БлинкенИзраильСаудовская Аравия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвинулись вблизи Бахмута – аналитики

Госдеп об антиеврейских погромах в Дагестане: Обвинять Украину - абсурд

Во Франции арестовали российского олигарха из-за нарушения санкций ЕС

видеоЗеленский указал на сигналы стратегической слабости Путина

В РФ заявили, что задержали подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе

Путин заявил о влиянии Украины и "западных спецслужб" на погромы в Дагестане

Все новости...
Блинкен
Блинкен встретился с президентом Палестины
Блинкен на этой неделе посетит Израиль
США и ЕС ищут юридические основания, чтобы передать Украине $300 млрд российских активов – Блинкен
Последние новости
08:31
Зима близько. Россия накапливает ракеты і "шахеды" для атак на энергетическую инфраструктуру Украины
08:26
На Николаевщине ночью уничтожили дрон, Волчанск и Никополь были под обстрелами  
08:16
Белый дом: Путин не осудил демонстрацию ненависти к евреям в Дагестане, это красноречиво
08:05
Россия уже потеряла более 300 тысяч солдат в Украине
07:59
Словакия усиливает границу с Венгрией для сдерживания миграции
07:45
Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетой Х-59, все дроны сбили − Генштаб
07:34
Франция судится с Еврокомиссией из-за преимущества английского языка при трудоустройстве в ЕС
07:24
Оккупанты пытались атаковать на 6 направлениях, но безуспешно − Генштаб
06:58
Совбез ООН обсудит во вторник гуманитарную ситуацию в Украине – СМИ
06:32
В результате ракетной атаки на Миргородский район пострадавших и разрушений нет – ОВА
Все новости...
Реклама: