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Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию и слушал "резкую критику в адрес Израиля"

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 06:23
Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию и слушал резкую критику в адрес Израиля
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию - это его пятая остановка в туре по шести арабским странам, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАС и Израилем на ближневосточный регион.

Источник: BBC

Детали: Блинкен работает над тем, чтобы арабские государства четко осудили ХАМАС, а также проявили сдержанность в отношении действий Израиля.

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Министерство иностранных дел Саудовской Аравии до прилета Блинкина выступило, однако, с резкой критикой в адрес Израиля, а не ХАМАС, осудив то, что оно назвало нападениями на беззащитных гражданских лиц.

Саудовская Аравия до нападения ХАМАС вела переговоры о нормализации отношений с Израилем, но сейчас они, видимо, приостановлены.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Блинкен запланировал поездки в Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет
  • 12 октября в Тель-Авив прибыл Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.
  • Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не присоединялись новые игроки.
  • 13 октября Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане.

Темы: БлинкенИзраильСаудовская Аравия
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