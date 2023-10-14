Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию и слушал "резкую критику в адрес Израиля"

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию - это его пятая остановка в туре по шести арабским странам, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАС и Израилем на ближневосточный регион.

Источник: BBC

Детали: Блинкен работает над тем, чтобы арабские государства четко осудили ХАМАС, а также проявили сдержанность в отношении действий Израиля.

Реклама:

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии до прилета Блинкина выступило, однако, с резкой критикой в адрес Израиля, а не ХАМАС, осудив то, что оно назвало нападениями на беззащитных гражданских лиц.

Саудовская Аравия до нападения ХАМАС вела переговоры о нормализации отношений с Израилем, но сейчас они, видимо, приостановлены.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ