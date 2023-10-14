Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию и слушал "резкую критику в адрес Израиля"
Суббота, 14 октября 2023, 06:23
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию - это его пятая остановка в туре по шести арабским странам, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАС и Израилем на ближневосточный регион.
Источник: BBC
Детали: Блинкен работает над тем, чтобы арабские государства четко осудили ХАМАС, а также проявили сдержанность в отношении действий Израиля.
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Министерство иностранных дел Саудовской Аравии до прилета Блинкина выступило, однако, с резкой критикой в адрес Израиля, а не ХАМАС, осудив то, что оно назвало нападениями на беззащитных гражданских лиц.
Саудовская Аравия до нападения ХАМАС вела переговоры о нормализации отношений с Израилем, но сейчас они, видимо, приостановлены.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Блинкен запланировал поездки в Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет
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- 13 октября Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане.