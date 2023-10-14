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Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази – The Washington Post

"Українська правда"Субота, 14 жовтня 2023, 07:00
Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази – The Washington Post
Місце смертоносного удару вказане геолокацією на відео, мапа The Washington Post

Під час ізраїльскої атаки на Сектор Гази у п'ятницю на дорозі загинули десятки людей, які евакуювалися, і понад 200 поранені, повідомило Міністерство охорони здоров’я Палестини в Секторі Гази. Це підтверджує відео, автентичність якого перевірена фахівцями.

Джерело: The Washington Post 

Деталі: На відео, знятому вздовж дороги Салах Аль-Дін, видно розкидані тіла, у тому числі кількох маленьких дітей. Від охоплених вогнем автомобілів здіймається чорний дим. Серед особистих речей на автомобільному причепі видно велосипед.

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Геолокація відео була проведена OSINT-експертами Крісом Осіком і Габором Фрізеном і підтверджена The Washington Post.

Нагадаємо, пізно ввечері в четвер Ізраїль наказав евакуювати 1,1 мільйона жителів північної Гази протягом 24 годин, повідомили в ООН. У п’ятницю ізраїльські військові розкидали над містом Газа листівки, в яких закликали жителів "негайно евакуюватися з дому та йти на південь".

Передісторія: 

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Теми: ІзраїльСектор Гази
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