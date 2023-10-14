Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из Сектора Газа – The Washington Post

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 07:00
Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из Сектора Газа – The Washington Post
Место смертоносного удара указано геолокацией на видео, карта The Washington Post

Во время израильской атаки на Сектор Газа в пятницу на дороге погибли десятки людей, которые эвакуировались, и более 200 ранены, сообщило Министерство здравоохранения Палестины в Секторе Газа. Это подтверждает видео, подлинность которого проверена специалистами.

Источник: The Washington Post 

Детали: На видео, снятом вдоль дороги Салах Аль-Дин, видны разбросанные тела, в том числе нескольких маленьких детей. От охваченных огнем автомобилей поднимается черный дым. Среди личных вещей на автомобильном прицепе виден велосипед.

Реклама:

Геолокация видео была проведена OSINT-экспертами Крисом Осиком и Габором Фризеном и подтверждена The Washington Post.

Поздно вечером в четверг Израиль приказал эвакуировать 1,1 миллиона жителей северной Газы в течение 24 часов, сообщили в ООН. В пятницу израильские военные разбросали над городом Газа листовки, в которых призывали жителей "немедленно эвакуироваться из дома и идти на юг".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Видеооператор Reuters погиб, а шестеро других журналистов получили ранения на юге Ливана в пятницу, когда в них попали ракеты, выпущенные со стороны Израиля.

Темы: ИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Израиль
Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию и слушал "резкую критику в адрес Израиля"
В Ливане видеооператор погиб от ракеты со стороны Израиля – Reuters
Премьер-министр Израиля в обращении к нации: "Это только начало" 
Последние новости
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
Все новости...
Реклама: