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Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из Сектора Газа – The Washington Post

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 07:00
Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из Сектора Газа – The Washington Post
Место смертоносного удара указано геолокацией на видео, карта The Washington Post

Во время израильской атаки на Сектор Газа в пятницу на дороге погибли десятки людей, которые эвакуировались, и более 200 ранены, сообщило Министерство здравоохранения Палестины в Секторе Газа. Это подтверждает видео, подлинность которого проверена специалистами.

Источник: The Washington Post 

Детали: На видео, снятом вдоль дороги Салах Аль-Дин, видны разбросанные тела, в том числе нескольких маленьких детей. От охваченных огнем автомобилей поднимается черный дым. Среди личных вещей на автомобильном прицепе виден велосипед.

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Геолокация видео была проведена OSINT-экспертами Крисом Осиком и Габором Фризеном и подтверждена The Washington Post.

Поздно вечером в четверг Израиль приказал эвакуировать 1,1 миллиона жителей северной Газы в течение 24 часов, сообщили в ООН. В пятницу израильские военные разбросали над городом Газа листовки, в которых призывали жителей "немедленно эвакуироваться из дома и идти на юг".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Видеооператор Reuters погиб, а шестеро других журналистов получили ранения на юге Ливана в пятницу, когда в них попали ракеты, выпущенные со стороны Израиля.

Темы: ИзраильСектор Газа
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