Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из Сектора Газа – The Washington Post

Во время израильской атаки на Сектор Газа в пятницу на дороге погибли десятки людей, которые эвакуировались, и более 200 ранены, сообщило Министерство здравоохранения Палестины в Секторе Газа. Это подтверждает видео, подлинность которого проверена специалистами.

Источник: The Washington Post

Детали: На видео, снятом вдоль дороги Салах Аль-Дин, видны разбросанные тела, в том числе нескольких маленьких детей. От охваченных огнем автомобилей поднимается черный дым. Среди личных вещей на автомобильном прицепе виден велосипед.

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Геолокация видео была проведена OSINT-экспертами Крисом Осиком и Габором Фризеном и подтверждена The Washington Post.

Поздно вечером в четверг Израиль приказал эвакуировать 1,1 миллиона жителей северной Газы в течение 24 часов, сообщили в ООН. В пятницу израильские военные разбросали над городом Газа листовки, в которых призывали жителей "немедленно эвакуироваться из дома и идти на юг".

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