Ізраїль заявив про ліквідацію командира спецпризначенців ХАМАСу
Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти спецпідрозділу ХАМАС "Нухба", який керував атакою ХАМАС на ізраїльські громади поблизу сектора Гази на минулих вихідних.
Джерело: Армія оборони Ізраїля
Деталі: ЦАХАЛ повідомляє, що на основі розвідувальних даних авіацією вбили Алі Каді, командира роти загону спецназу ХАМАС "Нухба".
Уточнюється, що саме він керував атакою на ізраїльські громади поблизу сектора Гази 7 жовтня.
Військові розповідають, що у 2005 році Алі був затриманий після викрадення і вбивства ізраїльських цивільних осіб і був звільнений в рамках обміну полоненими.
Нагадаємо: Раніше Армія оборони Ізраїля повідомила, що винищувачами знищила Мерада Абу Мерада, який був одним з головних відповідальних за напад на країну 7 жовтня.