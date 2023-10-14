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Ізраїль заявив про ліквідацію командира спецпризначенців ХАМАСу

Роман ПетренкоСубота, 14 жовтня 2023, 15:27
Ізраїль заявив про ліквідацію командира спецпризначенців ХАМАСу
фото: getty

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти спецпідрозділу ХАМАС "Нухба", який керував атакою ХАМАС на ізраїльські громади поблизу сектора Гази на минулих вихідних.

Джерело: Армія оборони Ізраїля

Деталі: ЦАХАЛ повідомляє, що на основі розвідувальних даних авіацією вбили Алі Каді, командира роти загону спецназу ХАМАС "Нухба".

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Уточнюється, що саме він керував атакою на ізраїльські громади поблизу сектора Гази 7 жовтня.

Військові розповідають, що у 2005 році Алі був затриманий після викрадення і вбивства ізраїльських цивільних осіб і був звільнений в рамках обміну полоненими.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше Армія оборони Ізраїля повідомила, що винищувачами знищила Мерада Абу Мерада, який був одним з головних відповідальних за напад на країну 7 жовтня.

Теми: Ізраїльвійна
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