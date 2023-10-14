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ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного з керівників атаки на Ізраїль

Роман ПетренкоСубота, 14 жовтня 2023, 09:15
ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного з керівників атаки на Ізраїль
фото: getty

Армія оборони Ізраїля повідомила, що винищувачами знищила Мерада Абу Мерада, який був одним з головних відповідальних за напад на країну 7 жовтня.

Джерело: IDF

Деталі: За даними ізраїльського війська, вночі на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази.

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Вони звітують, що були знищені десятки об'єктів ХАМАС, а також бойовики.

Дослівно: "Крім того, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

Під час удару винищувачі ЦАХАЛу вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час суботньої різанини".

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Більше деталей: ЦАХАЛ також наголосив, що вони запобігли спробі групі бойовиків проникнути на територію країни з Лівану.

По них завдали удару безпілотником.

Передісторія:

Теми: Ізраїльвійна
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