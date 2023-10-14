ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного з керівників атаки на Ізраїль
Армія оборони Ізраїля повідомила, що винищувачами знищила Мерада Абу Мерада, який був одним з головних відповідальних за напад на країну 7 жовтня.
Джерело: IDF
Деталі: За даними ізраїльського війська, вночі на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази.
Вони звітують, що були знищені десятки об'єктів ХАМАС, а також бойовики.
Дослівно: "Крім того, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.
Під час удару винищувачі ЦАХАЛу вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час суботньої різанини".
Більше деталей: ЦАХАЛ також наголосив, що вони запобігли спробі групі бойовиків проникнути на територію країни з Лівану.
По них завдали удару безпілотником.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- 10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.