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Израиль заявил о ликвидации командира спецназа ХАМАСа

Роман ПетренкоСуббота, 14 октября 2023, 15:27
Израиль заявил о ликвидации командира спецназа ХАМАСа
фото: getty

Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила командира роты спецподразделения ХАМАС "Нухба", который руководил атакой ХАМАС на израильские общины вблизи сектора Газа на прошлых выходных.

Источник: Армия обороны Израиля

Детали: ЦАХАЛ сообщает, что на основе разведывательных данных авиацией убили Али Кади, командира роты отряда спецназа ХАМАС "Нухба".

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Уточняется, что именно он руководил атакой на израильские общины вблизи сектора Газа 7 октября.

Военные рассказывают, что в 2005 году Али был задержан после похищения и убийства израильских гражданских лиц и был освобожден в рамках обмена пленными.

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Напомним: Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что истребителями уничтожила Мерада Абу Мерада, который был одним из главных ответственных за нападение на страну 7 октября.

Темы: Израильвойна
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