Ризик РФ втратити кораблі сильніший, ніж бажання блокувати українські порти - розвідка Британії

Армія РФ ризикує втратити свої бойові кораблі, і це перевищує бажання Москви блокувати український експорт Чорним морем, впевнена розвідка Британії.

Джерело: зведення британської розвідки

Дослівно: "Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків, якби Росія відверто атакувала торгове судноплавство, скоріш за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні".

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Деталі: За даними відомства, Росія вже подвоїла свою оборонну позицію після літніх ударів по Чорноморському флоту.

Багато престижних об'єктів переведені з окупованого Криму до Новоросійська, зокрема кораблі та підводні човни з крилатими ракетами.

Нагадаємо: Військово-морські сили повідомили, що російський патрульний корабель "Павло Державін" 13 жовтня був уражений двічі, а окрім нього отримав пошкодження буксир "Ніколай Муру".