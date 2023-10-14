Риск РФ потерять корабли сильнее, чем желание блокировать украинские порты - разведка Британии
Армия РФ рискует потерять свои боевые корабли, и это превышает желание Москвы блокировать украинский экспорт по Черному морю, уверена разведка Британии.
Источник: сводка британской разведки
Дословно: "Риск дальнейших военных потерь и ужасных политических последствий, если бы Россия откровенно атаковала торговое судоходство, скорее всего, перевесит любой выигрыш от попытки заставить блокировать торговлю в Украине".
Детали: По данным ведомства, Россия уже удвоила свою оборонительную позицию после летних ударов по Черноморскому флоту.
Многие престижные объекты переведены из оккупированного Крыма в Новороссийск, в частности корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами.
Напомним: Военно-морские силы сообщили, что российский патрульный корабль "Павел Державин" 13 октября был поражен дважды, а кроме него получил повреждения буксир "Николай Муру".