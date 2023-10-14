Риск РФ потерять корабли сильнее, чем желание блокировать украинские порты - разведка Британии

Армия РФ рискует потерять свои боевые корабли, и это превышает желание Москвы блокировать украинский экспорт по Черному морю, уверена разведка Британии.

Источник: сводка британской разведки

Дословно: "Риск дальнейших военных потерь и ужасных политических последствий, если бы Россия откровенно атаковала торговое судоходство, скорее всего, перевесит любой выигрыш от попытки заставить блокировать торговлю в Украине".

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Детали: По данным ведомства, Россия уже удвоила свою оборонительную позицию после летних ударов по Черноморскому флоту.

Многие престижные объекты переведены из оккупированного Крыма в Новороссийск, в частности корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами.

Напомним: Военно-морские силы сообщили, что российский патрульный корабль "Павел Державин" 13 октября был поражен дважды, а кроме него получил повреждения буксир "Николай Муру".