Зеленський: Світ розуміє, до чого готується Росія, будемо відповідати потужно

Президент Володимир Зеленський запевняє, що світ розуміє, до чого готується Росія в Україні, він також обіцяє потужну відповідь агресору.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Всі лідери, які нам допомагають, повністю проінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою. Світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати. Знаємо й те, як відповідати окупанту й будемо відповідати потужно".

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Деталі: Зеленський назвав тиждень, що минає тижнем ППО для України й тижнем посилення перед зимою.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку.

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"Окрім додаткових ракет для ППО, будуть нові пускові установки. Працюємо над різними видами систем. Будуть запасні частини для систем, що вже Україна використовує. Буде й артилерія, снаряди, безпілотники, бронетехніка", - розповів він про домовленості з міжнародними партнерами.

Що передувало: 6 жовтня Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити українську енергосистему.

Британська військова розвідка припускає, що три тижні "затишшя" від масованих ракетних ударів по Україні пов’язані з тим, що Військово-повітряні сили Росії чекають нових ракет.

13 жовтня Зеленський розповів, що Україна домовилася про надання деякими державами систем протиповітряної оборони на зимовий період.