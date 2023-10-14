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Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 20:16
Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно
Владимир Зеленский в обращении 14 октября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский уверяет, что мир понимает, к чему готовится Россия в Украине, он также обещает мощный ответ агрессору.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Все лидеры, которые нам помогают, полностью проинформированы об актуальной ситуации на поле боя. Мир понимает, к чему готовится Россия и какие террористические ходы может планировать. Знаем и то, как отвечать оккупанту и будем отвечать мощно".

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Детали: Зеленский назвал уходящую неделю неделей ПВО для Украины и неделей усиления перед зимой.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку.

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"Кроме дополнительных ракет для ПВО, будут новые пусковые установки. Работаем над различными видами систем. Будут запасные части для систем, которые уже Украина использует. Будет и артиллерия, снаряды, беспилотники, бронетехника", - рассказал он о договоренностях с международными партнерами.

Что предшествовало: 6 октября Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему.

Британская военная разведка предполагает, что три недели "затишья" от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что Военно-воздушные силы России ждут новых ракет.

13 октября Зеленский рассказал, что Украина договорилась о предоставлении некоторыми государствами систем противовоздушной обороны на зимний период.

Темы: ЗеленскийвойнаПВО
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