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Росія скинула 13 КАБів на Херсонщину, енергетики ліквідовують наслідки

Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 12:11
Росія скинула 13 КАБів на Херсонщину, енергетики ліквідовують наслідки
ілюстративне фото: рособоронекспорт

Російська армія вранці 15 жовтня скинула на Херсонську область 13 керованих авіабомб, влучила в об’єкт інфраструктури.

Джерело: керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону

Деталі: За його словами, російська армія атакувала чотири населені пункти Бериславського району Херсонщини, скинула 11 керованих авіаційних бомб

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Ще два КАБи росіяни скинули у передмісті Херсона.

Там є руйнування будинків, пошкоджена лінія електромережі, а також пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Толоконніков уточнив, що енергетики вже працюють над відновленням ліній.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Вранці 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух, після цього у деяких районах зникла електрика.

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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