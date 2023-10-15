Россия сбросила 13 КАБов на Херсонщину, энергетики ликвидируют последствия
Воскресенье, 15 октября 2023, 12:11
Российская армия утром 15 октября сбросила на Херсонскую область 13 управляемых авиабомб, попала в объект инфраструктуры.
Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона
Детали: По его словам, российская армия атаковала четыре населенных пункта Бериславского района Херсонщины, сбросила 11 управляемых авиационных бомб
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Еще два КАБа россияне сбросили в пригороде Херсона.
Там есть разрушения домов, повреждена линия электросети, а также поврежден объект инфраструктуры.
Толоконников уточнил, что энергетики уже работают над восстановлением линий.
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Предыстория: Утром 15 октября в Херсоне прогремел мощный взрыв, после этого в некоторых районах пропало электричество.