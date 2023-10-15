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Россия сбросила 13 КАБов на Херсонщину, энергетики ликвидируют последствия

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 октября 2023, 12:11
Россия сбросила 13 КАБов на Херсонщину, энергетики ликвидируют последствия
иллюстративное фото: рособоронэкспорт

Российская армия утром 15 октября сбросила на Херсонскую область 13 управляемых авиабомб, попала в объект инфраструктуры.

Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона

Детали: По его словам, российская армия атаковала четыре населенных пункта Бериславского района Херсонщины, сбросила 11 управляемых авиационных бомб

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Еще два КАБа россияне сбросили в пригороде Херсона.

Там есть разрушения домов, повреждена линия электросети, а также поврежден объект инфраструктуры.

Толоконников уточнил, что энергетики уже работают над восстановлением линий.

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Предыстория: Утром 15 октября в Херсоне прогремел мощный взрыв, после этого в некоторых районах пропало электричество.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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