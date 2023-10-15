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Третій за день підрив на міні: на Харківщині поранено хлопчика

Катерина ТищенкоНеділя, 15 жовтня 2023, 18:40
Третій за день підрив на міні: на Харківщині поранено хлопчика
ілюстративне фото Мінреінтеграції

На Харківщині внаслідок підриву на вубохонебезпечному предметі дістав поранення 14-річний хлопчик.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в с. Кам'янка Ізюмського району на вубохонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопчик.

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Госпіталізований з пораненням, отримує необхідну допомогу лікарів".

Що передувало: У неділю поблизу Чернігова один чоловік загинув і ще один отримав травми внаслідок підриву на вибуховому пристрої в лісосмузі.

На Миколаївщині у неділю внаслідок підриву на міні загинув 14-річний хлопець, його товариша травмовано.

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Теми: Харківська областьмінування
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