Третій за день підрив на міні: на Харківщині поранено хлопчика
Неділя, 15 жовтня 2023, 18:40
На Харківщині внаслідок підриву на вубохонебезпечному предметі дістав поранення 14-річний хлопчик.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Сьогодні в с. Кам'янка Ізюмського району на вубохонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопчик.
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Госпіталізований з пораненням, отримує необхідну допомогу лікарів".
Що передувало: У неділю поблизу Чернігова один чоловік загинув і ще один отримав травми внаслідок підриву на вибуховому пристрої в лісосмузі.
На Миколаївщині у неділю внаслідок підриву на міні загинув 14-річний хлопець, його товариша травмовано.
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