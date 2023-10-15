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Третий за день подрыв на мине: на Харьковщине ранен мальчик

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 18:40
Третий за день подрыв на мине: на Харьковщине ранен мальчик
иллюстративное фото Минреинтеграции

На Харьковщине в результате подрыва на взрывоопасном предмете получил ранения 14-летний мальчик.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня в с. Каменка Изюмского района на взрывоопасном предмете подорвался 14-летний мальчик.

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Госпитализирован с ранением, получает необходимую помощь врачей".

Что предшествовало: В воскресенье вблизи Чернигова один человек погиб и еще один получил травмы в результате подрыва на взрывном устройстве в лесополосе.

На Николаевщине в воскресенье в результате подрыва на мине погиб 14-летний парень, его товарищ травмирован.

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Темы: Харьковская областьминирование
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