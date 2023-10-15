У Херсоні відновили електропостачання, води ще немає в 10 будинках – Зеленський
У Херсоні, де в неділю було порушено електро- і водопостачання через ворожі обстріли, відновлено постачання електрики, води немає в десяти будинках.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Весь день енергетики, рятувальники працюють дуже активно на Херсонщині, а також у Донецькій області, ліквідовують наслідки ударів по енергооб’єктах.
Зокрема, в Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять усе можливе.
Станом на зараз у Херсоні відновлено постачання електрики і майже в усьому місті – водопостачання, окрім десяти будинків в Таврійському мікрорайоні. Щодо цих будинків ремонтні роботи мають завершитись завтра".
Що передувало: Вранці 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух, після цього у деяких районах зникла електрика та виникли перебої з водопостачанням.
Вдень російські війська також обстрілювали Херсон, є руйнування будинків та пошкодження ліній електропередач.