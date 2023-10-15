У Херсоні відновили електропостачання, води ще немає в 10 будинках – Зеленський

У Херсоні, де в неділю було порушено електро- і водопостачання через ворожі обстріли, відновлено постачання електрики, води немає в десяти будинках.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

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Пряма мова: "Весь день енергетики, рятувальники працюють дуже активно на Херсонщині, а також у Донецькій області, ліквідовують наслідки ударів по енергооб’єктах.

Зокрема, в Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять усе можливе.

Станом на зараз у Херсоні відновлено постачання електрики і майже в усьому місті – водопостачання, окрім десяти будинків в Таврійському мікрорайоні. Щодо цих будинків ремонтні роботи мають завершитись завтра".

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Що передувало: Вранці 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух, після цього у деяких районах зникла електрика та виникли перебої з водопостачанням.

Вдень російські війська також обстрілювали Херсон, є руйнування будинків та пошкодження ліній електропередач.