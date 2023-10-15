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В Херсоне восстановили электроснабжение, воды еще нет в 10 домах – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 20:54
В Херсоне восстановили электроснабжение, воды еще нет в 10 домах – Зеленский
фото Дмитрия Ларина, УП

В Херсоне, где в воскресенье было нарушено электро- и водоснабжение из-за вражеских обстрелов, восстановлена подача электричества, воды нет в десяти домах.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

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Прямая речь: "Весь день энергетики, спасатели работают очень активно на Херсонщине, а также в Донецкой области, ликвидируют последствия ударов по энергообъектам.

В частности, в Херсоне сегодня были отключения из-за российских бомб. Наши ремонтные бригады делают все возможное.

По состоянию на сейчас в Херсоне восстановлены поставки электричества и почти во всем городе – водоснабжение, кроме десяти домов в Таврическом микрорайоне. По этим домам ремонтные работы должны завершиться завтра".

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Что предшествовало: Утром 15 октября в Херсоне прогремел мощный взрыв, после этого в некоторых районах исчезло электричество и возникли перебои с водоснабжением.

Днем российские войска также обстреливали Херсон, есть разрушения домов и повреждения линий электропередач.

Темы: ХерсонЗеленскийэлектроэнергиявода
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