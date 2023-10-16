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У низці областей була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко Понеділок, 16 жовтня 2023, 03:10
У низці областей була оголошена повітряна тривога
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Близько опівночі 16 жовтня у деяких областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку і ворожі "Шахеди".

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Дослівно ПС: "Чернігівська, Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека!"

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"Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!"

Деталі: О 23:56 тривогу оголосили в Полтавській та Сумській областях.

Після опівночі повітряна тривога була оголошена в Харківській області.

ВІДЕО ДНЯ

О 00:17 сирени повітряної тривоги пролунали в Херсонській області.

Близько опів на першу ночі оголосили на Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині.

Близько першої ночі ПС повідомили, що кілька груп "Шахедів" рухаються з Херсонщини у напрямку Миколаївщини, де теж оголосили тривогу.

Після першої години ночі повітряну тривогу було оголошено в Запорізькій області.

Після 1:30 у частині областей скасували повітряну тривогу.

Оновлено: О 2:47 повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області, ПС повідомили про рух "Шахедів" з Кіровоградщини у напрямку Вінниччини.

Тим часом скасували тривогу в Миколаївській та Херсонській областях.

О 2:57 повітряну тривогу оголосили в Київській області.

"Шахеди" з Черкащини рухаються у напрямку Київщини, – повідомили ПС.

Через загрозу ворожих БпЛА в Запорізькій і Дніпропетровській областях о 3:10 повторно оголосили повітряну тривогу.

Також тривогу знову оголошено в Харківській області.

Згодом тривога поширилася на Хмельницьку, Чернівецьку, Житомирську області.

О 3:34 повторно тривогу оголосили в Полтавській області.

Крім того, тривога поширилися на Тернопільську область. У той же час на Херсонщині, Кіровоградщині, Миколаївщині тривога оголошена повторно.

Після 4 ранку повітряну тривогу оголосили в Івано-Фарнківській області.

О 4:46 почалися відбої в частині областей, де оголошувалася тривога.

О 5:10 Повітряні сили повідомили про відбій загрози в областях.

Теми: повітряна тривога
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