У низці областей була оголошена повітряна тривога
Близько опівночі 16 жовтня у деяких областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку і ворожі "Шахеди".
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Дослівно ПС: "Чернігівська, Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека!"
"Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!"
Деталі: О 23:56 тривогу оголосили в Полтавській та Сумській областях.
Після опівночі повітряна тривога була оголошена в Харківській області.
О 00:17 сирени повітряної тривоги пролунали в Херсонській області.
Близько опів на першу ночі оголосили на Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині.
Близько першої ночі ПС повідомили, що кілька груп "Шахедів" рухаються з Херсонщини у напрямку Миколаївщини, де теж оголосили тривогу.
Після першої години ночі повітряну тривогу було оголошено в Запорізькій області.
Після 1:30 у частині областей скасували повітряну тривогу.
Оновлено: О 2:47 повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області, ПС повідомили про рух "Шахедів" з Кіровоградщини у напрямку Вінниччини.
Тим часом скасували тривогу в Миколаївській та Херсонській областях.
О 2:57 повітряну тривогу оголосили в Київській області.
"Шахеди" з Черкащини рухаються у напрямку Київщини, – повідомили ПС.
Через загрозу ворожих БпЛА в Запорізькій і Дніпропетровській областях о 3:10 повторно оголосили повітряну тривогу.
Також тривогу знову оголошено в Харківській області.
Згодом тривога поширилася на Хмельницьку, Чернівецьку, Житомирську області.
О 3:34 повторно тривогу оголосили в Полтавській області.
Крім того, тривога поширилися на Тернопільську область. У той же час на Херсонщині, Кіровоградщині, Миколаївщині тривога оголошена повторно.
Після 4 ранку повітряну тривогу оголосили в Івано-Фарнківській області.
О 4:46 почалися відбої в частині областей, де оголошувалася тривога.
О 5:10 Повітряні сили повідомили про відбій загрози в областях.