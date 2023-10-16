В ряде областей была объявлена воздушная тревога

Около полуночи 16 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности и вражеских "Шахедов".

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Дословно ПС: "Черниговская, Сумская, Полтавская области - ракетная опасность!"

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"Черкасская Кировоградская, Днепропетровская области - ракетная опасность!"

Детали: В 23:56 тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях.

После полуночи воздушная тревога была объявлена в Харьковской области.

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В 00:17 сирены воздушной тревоги прозвучали в Херсонской области.

Около половины первого ночи объявили в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Около часа ночи ВС сообщили, что несколько групп "Шахедов" движутся с Херсонщины в направлении Николаевщины, где тоже объявили тревогу.

После часа ночи воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.

После 1:30 в части областей отменили воздушную тревогу.

Обновлено: В 2:47 воздушную тревогу объявили в Винницкой области, ВС сообщили о движении "Шахедов" с Кировоградщины в направлении Винницкой области.

Тем временем отменили тревогу в Николаевской и Херсонской областях.

В 2:57 воздушную тревогу объявили в Киевской области.

"Шахеды" из Черкасской области движутся в направлении Киевской области, - сообщили ВС.

Из-за угрозы вражеских БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях в 3:10 повторно объявили воздушную тревогу.

Также тревога снова объявлена в Харьковской области.

Впоследствии тревога распространилась на Хмельницкую, Черновицкую, Житомирскую области.

В 3:34 повторно тревогу объявили в Полтавской области.

Кроме того, тревога распространились на Тернопольскую область. В то же время на Херсонщине, Кировоградщине, Николаевщине тревога объявлена повторно.

После 4 утра воздушную тревогу объявили в Ивано-Фарнковской области.

В 4:46 начались отбои в части областей, где объявлялась тревога.

В 5:10 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы в областях.