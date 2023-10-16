У Дніпрі, Миргороді та Кропивницькому пролунали вибухи – ЗМІ
Понеділок, 16 жовтня 2023, 00:38
Вночі 16 жовтня після оголошеної тривоги в Дніпрі, Миргороді, Кропивницькому було чути звуки вибухів.
Джерело: Суспільне Дніпро, Телеграм-канали
Дослівно: "У Дніпрі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного".
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Що передувало: Близько опівночі 16 жовтня у деяких областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Доповнено: Близько першої години ночі Повітряні сили попередили про рух ракет у бік Миргорода, у Телеграм-каналах з’явилися повідомлення про вибухи в Миргороді.
Також ПС закликали жителів Дніпра, Кропивницького, Миргорода знаходитися в укриттях.
ВІДЕО ДНЯ
Телеграм-канали повідомили про вибухи у Кропивницькому та роботу ППО на Кіровоградщині.