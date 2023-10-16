В Днепре, Миргороде и Кропивницком прогремели взрывы – СМИ

Ночью 16 октября после объявленной тревоги в Днепре, Миргороде, Кропивницком были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Днепр, Телеграмм-каналы

Дословно: "В Днепре слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного".

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Что предшествовало: Около полуночи 16 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Дополнено: Около часа ночи Воздушные силы предупредили о движении ракет в сторону Миргорода, в Телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в Миргороде.

Также ВС призвали жителей Днепра, Кропивницкого, Миргорода находиться в укрытиях.

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Телеграм-каналы сообщили о взрывах в Кропивницком и работе ПВО на Кировоградщине.