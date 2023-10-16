В Днепре, Миргороде и Кропивницком прогремели взрывы – СМИ
Понедельник, 16 октября 2023, 00:38
Ночью 16 октября после объявленной тревоги в Днепре, Миргороде, Кропивницком были слышны звуки взрывов.
Источник: Суспільне Днепр, Телеграмм-каналы
Дословно: "В Днепре слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного".
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Что предшествовало: Около полуночи 16 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Дополнено: Около часа ночи Воздушные силы предупредили о движении ракет в сторону Миргорода, в Телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в Миргороде.
Также ВС призвали жителей Днепра, Кропивницкого, Миргорода находиться в укрытиях.
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Телеграм-каналы сообщили о взрывах в Кропивницком и работе ПВО на Кировоградщине.