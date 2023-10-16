Обговорюється візит Байдена до Ізраїлю – ЗМІ

За повідомленням ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Байдена відвідати Ізраїль.

Джерело: Sky News із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що США та Ізраїль обговорюють можливість візиту Байдена до Ізраїлю найближчим часом.

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Візит відбудеться на запрошення Нетаньягу.

Перед цим повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває у регіоні майже тиждень.

Що передувало: Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.

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