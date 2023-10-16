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Обговорюється візит Байдена до Ізраїлю – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 16 жовтня 2023, 02:42
Обговорюється візит Байдена до Ізраїлю – ЗМІ
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

За повідомленням ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Байдена відвідати Ізраїль.

Джерело: Sky News із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що США та Ізраїль обговорюють можливість візиту Байдена до Ізраїлю найближчим часом.

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Візит відбудеться на запрошення Нетаньягу.

Перед цим повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває у регіоні майже тиждень.

Що передувало: Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.

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Передісторія:

  • Блінкен запланував поїздки до Ізраїлю, Йорданії, Катару, Бахрейну, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Єгипту
  • 12 жовтня до Тель-Авіва прибув Блінкен та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.
  • Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.
  • 13 жовтня Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом в столиці Йорданії Аммані.

Теми: БайденСШАІзраїль
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