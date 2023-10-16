Обговорюється візит Байдена до Ізраїлю – ЗМІ
Понеділок, 16 жовтня 2023, 02:42
За повідомленням ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Байдена відвідати Ізраїль.
Джерело: Sky News із посиланням на джерела
Деталі: Видання зазначає, що США та Ізраїль обговорюють можливість візиту Байдена до Ізраїлю найближчим часом.
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Візит відбудеться на запрошення Нетаньягу.
Перед цим повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває у регіоні майже тиждень.
Що передувало: Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.
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Передісторія:
- Блінкен запланував поїздки до Ізраїлю, Йорданії, Катару, Бахрейну, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Єгипту
- 12 жовтня до Тель-Авіва прибув Блінкен та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.
- Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.
- 13 жовтня Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом в столиці Йорданії Аммані.