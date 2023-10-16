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Обсуждается визит Байдена в Израиль – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 октября 2023, 02:42
Обсуждается визит Байдена в Израиль – СМИ
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

По сообщению СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Байдена посетить Израиль.

Источник: Sky News со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что США и Израиль обсуждают возможность визита Байдена в Израиль в ближайшее время.

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Визит состоится по приглашению Нетаньяху.

Перед этим сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен находится в регионе почти неделю.

Что предшествовало: Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Блинкен запланировал поездки в Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет
  • 12 октября в Тель-Авив прибыл Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.
  • Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не присоединялись новые игроки.
  • 13 октября Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане.

Темы: БайденСШАИзраиль
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