Обсуждается визит Байдена в Израиль – СМИ
Понедельник, 16 октября 2023, 02:42
По сообщению СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Байдена посетить Израиль.
Источник: Sky News со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает, что США и Израиль обсуждают возможность визита Байдена в Израиль в ближайшее время.
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Визит состоится по приглашению Нетаньяху.
Перед этим сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен находится в регионе почти неделю.
Что предшествовало: Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.
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Предыстория:
- Блинкен запланировал поездки в Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет
- 12 октября в Тель-Авив прибыл Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.
- Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не присоединялись новые игроки.
- 13 октября Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане.