Обсуждается визит Байдена в Израиль – СМИ

По сообщению СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Байдена посетить Израиль.

Источник: Sky News со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что США и Израиль обсуждают возможность визита Байдена в Израиль в ближайшее время.

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Визит состоится по приглашению Нетаньяху.

Перед этим сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен находится в регионе почти неделю.

Что предшествовало: Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.

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