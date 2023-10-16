Росіяни атакували Полтавщину: постраждали 2 дорослих і дитина − ОВА
Понеділок, 16 жовтня 2023, 08:18
Двоє дорослих і 10-річна дитина постраждали у Полтавській області у результаті російської атаки.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова Проніна: "Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БПЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків"
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Деталі: За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. За словами голови ОВА, усі постраждалі перебувають у лікарні. Загиблих немає.
Передісторія:
- Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами − одну вдалося збити, інша поцілила у Дніпровському районі.
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