Россияне атаковали Полтавскую область: пострадали 2 взрослых и ребенок − ОВА

Двое взрослых и 10-летний ребенок пострадали в Полтавской области в результате российской атаки.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь Пронина: "Ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов. К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов".

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Детали: По предварительной информации, пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. По словам главы ОВА, все пострадавшие находятся в больнице. Погибших нет.

Предыстория:

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами − одну удалось сбить, другая попала по территории Днепровского района.