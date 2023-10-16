З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс з українцями
Понеділок, 16 жовтня 2023, 09:09
16 жовтня з Ізраїлю відлетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту.
Джерело: посольство України в Ізраїлі
Дослівно: "16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей.
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…Продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України".
Деталі: Посольство повідомляє, що посприяло оформленню необхідних процедур та документів для вильоту.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня.