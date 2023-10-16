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З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс з українцями

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 09:09
З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс з українцями
Фото з фейсбуку посольства

16 жовтня з Ізраїлю відлетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту.

Джерело: посольство України в Ізраїлі 

Дослівно: "16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей.

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…Продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України".

Деталі: Посольство повідомляє, що посприяло оформленню необхідних процедур та документів для вильоту.

Передісторія: 

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Теми: ІзраїльевакуаціяавіаРумунія
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