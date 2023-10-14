Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва

Перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook, посольство України в Ізраїлі

Дослівно Ніколенко: "Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста.

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Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців".

Деталі: Посольство України в Ізраїлі повідомило, що першим евакуаційним рейсом авіакомпанії HiSky до Бахареста першочергово вирушили "діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів".

По прибуттю до м. Бухарест українці отримають допомогу від посольства України в Румунії та румунських партнерів.

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Що передувало: Посол України в Ізраїлі у суботу повідомляв, що найближчими днями з цієї країни до Румунії мають евакуювати щонайменше 360 українських громадян.

"Сьогодні виїжджає 208, завтра – 152. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня", – говорив він.

Посол також повідомив, що інформація про те, що громадяни України перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази. За його даними, термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 українці. МЗС Ізраїлю в суботу за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази з незрозумілих причин відкликало такий дозвіл.