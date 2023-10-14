Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва

Катерина ТищенкоСубота, 14 жовтня 2023, 23:32
Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва
пасажири першого евакуаційного рейсу і посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, фото посольства

Перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook, посольство України в Ізраїлі

Дослівно Ніколенко: "Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста.

Реклама:

Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців".

Деталі: Посольство України в Ізраїлі повідомило, що першим евакуаційним рейсом авіакомпанії HiSky до Бахареста першочергово вирушили "діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів".

По прибуттю до м. Бухарест українці отримають допомогу від посольства України в Румунії та румунських партнерів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Посол України в Ізраїлі у суботу повідомляв, що найближчими днями з цієї країни до Румунії мають евакуювати щонайменше 360 українських громадян.

"Сьогодні виїжджає 208, завтра – 152. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня", – говорив він. 

Посол також повідомив, що інформація про те, що громадяни України перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази. За його даними, термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 українці. МЗС Ізраїлю в суботу за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази з незрозумілих причин відкликало такий дозвіл.

Теми: Ізраїльевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено о 23:40В Україні триває масована повітряна атака

У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам

інфографіка70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування

Будівлі "Квіти України" повернули статус пам'ятки

У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії РФ на $10 мільйонів

фото, відеоУ Донецьку палають цистерни з пальним: окупанти скаржаться на прильоти

Усі новини...
Ізраїль
Син Ердогана прийшов на пропалестинський марш у Стамбулі – ЗМІ
Лубінець: Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію іноземців із Сектора Гази за дві години до початку
Армія Ізраїлю заявляє, що ХАМАС блокує виїзд населення Сектора Гази на південь
Останні новини
01:24
фотоЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС
00:40
оновлено від 00:04На Полтавщині пролунали вибухи – ЗМІ
00:30
Міноборони РФ заявило про перехоплення українських БпЛА над Курською областю
00:15
ОВА: На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО
23:41
оновлено о 23:40В Україні триває масована повітряна атака
23:26
У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам
23:02
Економічні новини 31 жовтня: тестова версія оновленого Держстату, суд повернув "Квітам України" статус пам'ятки
22:54
Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні
22:47
Зеленський: Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії
21:56
інфографіка70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування
Усі новини...
Реклама: