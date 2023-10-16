Из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс с украинцами
Понедельник, 16 октября 2023, 09:09
16 октября из Израиля улетел второй эвакуационный самолет со 155 украинцами на борту.
Источник: посольство Украины в Израиле
Дословно: "16 октября из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г.Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.
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...Продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины".
Детали: Посольство сообщает, что поспособствовало оформлению необходимых процедур и документов для вылета.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября.