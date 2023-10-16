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Из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс с украинцами

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 октября 2023, 09:09
Из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс с украинцами
Фото из фейсбука посольства

16 октября из Израиля улетел второй эвакуационный самолет со 155 украинцами на борту.

Источник: посольство Украины в Израиле 

Дословно: "16 октября из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г.Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

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...Продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины".

Детали: Посольство сообщает, что поспособствовало оформлению необходимых процедур и документов для вылета.

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Темы: ИзраильэвакуацияавиаРумыния
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