Из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс с украинцами

16 октября из Израиля улетел второй эвакуационный самолет со 155 украинцами на борту.

Источник: посольство Украины в Израиле

Дословно: "16 октября из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г.Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

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...Продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины".

Детали: Посольство сообщает, что поспособствовало оформлению необходимых процедур и документов для вылета.

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