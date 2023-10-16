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ЗМІ пишуть про домовленість щодо припинення вогню на півдні Гази, в Ізраїлі заперечують

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 09:55
ЗМІ пишуть про домовленість щодо припинення вогню на півдні Гази, в Ізраїлі заперечують
КПП Рафах, фото Reuters

ЗМІ повідомляють, що Єгипет, Ізраїль і США домовилися про тимчасове припинення вогню з 09:00 в південній частині Гази, де розташований пропускний пункт Рафах. В Ізраїлі спростували цю інформацію.

Джерело: Reuters із посиланням на два єгипетських джерела в органах безпеки, The Times of Israel із посиланням на заяву офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу

Дослівно Reuters: "Єгипет, Ізраїль і США домовилися про припинення вогню в південній частині Гази з 06:00 за гринвічем (09:00 за київським часом), що збігається з відкриттям прикордонного переходу Рафах, повідомили в понеділок два єгипетських джерела в органах безпеки.

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Джерела повідомили, що перемир'я триватиме кілька годин, але не уточнили його точну тривалість. Вони також повідомили, що три країни домовилися, що Рафах буде відкритий до 14:00 за гринвічем у понеділок, як одноденне початкове відкриття".

Деталі: Салама Маруф, голова прес-служби уряду ХАМАС, заявив, що вони не отримали жодного підтвердження від єгипетської сторони про наміри відкрити КПП.

Посольство США в Ізраїлі заявило, що ситуація в Рафаху буде "мінливою і непередбачуваною, і неясно, чи буде дозволено мандрівникам транзитний проїзд через КПП, і якщо так, то протягом якого часу".

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Посольство заявило, що громадяни, які "відчувають себе в достатній безпеці", можуть рухатися до КПВВ.

Оновлено: Водночас Ізраїль заперечує повідомлення про те, що він погодився припинити вогонь на півдні Гази, щоб дозволити відкрити прикордонний перехід Рафах для доставки допомоги в анклав.

Дослівно Офіс прем'єр-міністра: "На даний момент немає ніякого припинення вогню для доставки гуманітарної допомоги в сектор Газа і виїзду іноземців".

Довідково: КПП Рафах, який знаходиться на кордоні між єгипетським Синайським півостровом і контрольованою ХАМАСом Газою, є єдиним пунктом перетину на територію, непідконтрольну Ізраїлю.

Передісторія

  • Єгиптяни контролюють пропускний пункт Рафах на кордоні між Газою і Єгиптом, через який потенційно можуть евакуюватися цивільні з Гази. ЗМІ повідомляли про його закриття через ізраїльські удари. 
  • Водночас МЗС Єгипету стверджує, що КПП відкритий і не був закритий на "жодному етапі початку конфлікту" (війни - ред.). Причина проблем в його роботі з боку Палестини - ізраїльські бомбардування.

Теми: ІзраїльСектор ГазиЄгипетСША
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