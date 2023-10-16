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СМИ пишут о договоренности о прекращении огня на юге Газы, в Израиле отрицают

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 октября 2023, 09:55
СМИ пишут о договоренности о прекращении огня на юге Газы, в Израиле отрицают
КПП Рафах, фото Reuters

СМИ сообщают, что Египет, Израиль и США договорились о временном прекращении огня с 09:00 в южной части Газы, где расположен пропускной пункт Рафах. В Израиле опровергли эту информацию.

Источник: Reuters со ссылкой на два египетских источника в органах безопасности, The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху

Дословно Reuters: "Египет, Израиль и США договорились о прекращении огня в южной части Газы с 06:00 по Гринвичу (09:00 по киевскому времени), что совпадает с открытием пограничного перехода Рафах, сообщили в понедельник два египетских источника в органах безопасности.

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Источники сообщили, что перемирие продлится несколько часов, но не уточнили его точную продолжительность. Они также сообщили, что три страны договорились, что Рафах будет открыт до 14:00 по Гринвичу в понедельник, как однодневное первоначальное открытие.

Детали: Салама Маруф, глава пресс-службы правительства ХАМАС, заявил, что они не получили никакого подтверждения от египетской стороны о намерениях открыть КПП.

Посольство США в Израиле заявило, что ситуация в Рафахе будет "изменчивой и непредсказуемой, и неясно, будет ли разрешен путешественникам транзитный проезд через КПП, и если да, то в течение какого времени".

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Посольство заявило, что граждане, которые чувствуют себя в достаточной безопасности, могут двигаться к КПВВ.

Справочно: КПП Рафах, который находится на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАСом Газой, является единственным пунктом пересечения на территорию, неподконтрольную Израилю.

Обновлено: В то же время Израиль отрицает сообщения о том, что он согласился прекратить огонь на юге Газы, чтобы позволить открыть пограничный переход Рафах для доставки помощи в сектор.

Дословно Офис премьер-министра: "На данный момент нет никакого прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и выезда иностранцев".

Предыстория:

  • Египтяне контролируют пропускной пункт Рафах на границе между Газой и Египтом, через который потенциально могут эвакуироваться гражданские из Газы. СМИ сообщали о его закрытии из-за израильских ударов.
  • В то же время МИД Египта утверждает, что КПП открыт и не был закрыт ни на "одном этапе начала конфликта" (войны - ред.). Причина проблем в его работе со стороны Палестины - израильские бомбардировки.

Темы: ИзраильСектор ГазаЕгипетСША
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