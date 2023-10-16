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Захисники України поцілили під Бахмутом російські "Гвоздику" та "Нону" 

Олена РощінаПонеділок, 16 жовтня 2023, 12:38
Захисники України поцілили під Бахмутом російські Гвоздику та Нону 
Безпілотники "АХІЛЛЕСа" знищують САУ росіян, скріншотм із відео 92-ї ОШБр

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка в районі Бахмута знищила дві самохідних артилерійських установки ворожої армії та поцілила в 4 бліндажі з російськими загарбниками. 

Джерело: "Ахіллес" – рота ударних БпАК 92-ї ОШБР імені кошового отамана Івана Сірка у Facebook, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram

Дослівно "Ахіллес": "Бахмут: "ахіллесівці" уразили ворожої техніки більш як на $1.8 млн".

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Деталі: Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів уразила 2 одиниці техніки противника: САУ 2с1 "Гвоздика" і САУ 2с9 "Нона-С".

Самохідна артилерійська установка 2с1 "Гвоздика" має гармату 122 мм і екіпаж у 5 осіб. Її вартість – $1.5 млн.

САУ 2с9 "Нона-С" має на озброєнні гармату діаметром 120 мм, її дальність стрільби – до 13 км. Коштує така установка $300 тисяч.

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Окрім того, FPV-камікадзе влучно поцілили у 4 бліндажі з особовим складом противника.

За підрахунком роти "Ахіллес", сукупна вартість ураженої техніки ворога – $1.8 млн.

Відео знищення "Гвоздики" та "Нони" поширив і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. 

Теми: війнаБахмутзброябезпілотники
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