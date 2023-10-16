Защитники Украины поразили под Бахмутом российские "Гвоздику" и "Нону" 

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в районе Бахмута уничтожила две самоходных артиллерийских установки вражеской армии и попала в 4 блиндажа с российскими захватчиками.

Источник: "Ахиллес" – рота ударных БпАК 92-й ОШБР имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram

Дословно "Ахиллес": "Бахмут: "ахиллесовцы" поразили вражеской техники более чем на $1.8 млн".

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Детали: Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила 2 единицы техники противника: САУ 2с1 "Гвоздика" и САУ 2с9 "Нона-С".

Самоходная артиллерийская установка 2с1 "Гвоздика" имеет пушку 122 мм и экипаж в 5 человек. Ее стоимость – $1.5 млн.

САУ 2с9 "Нона-С" имеет на вооружении пушку диаметром 120 мм, ее дальность стрельбы – до 13 км. Стоит такая установка $300 тысяч.

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Кроме того, FPV-камикадзе точно попали в 4 блиндажа с личным составом противника.

По подсчетам роты "Ахиллес", совокупная стоимость пораженной техники врага – $1.8 млн.

Видео уничтожения "Гвоздики" и "Ноны" распространил и командующий Сухопутных войск Александр Сырский.