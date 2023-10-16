"Армія дронів" встановила абсолютний рекорд – Федоров

За тиждень Сили оборони за допомогою безпілотників уразили 428 одиниць російської техніки.

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень.



Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання.



Дякую нашим героям, які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів".

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